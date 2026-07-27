Repassage rapide avec vapeur automatique

Profitez d'un repassage sans effort grâce à la vapeur automatique de la centrale vapeur Philips Série 7000. Elle permet un repassage rapide et efficace! La semelle du fer à repasser SteamGlide Elite assure une glisse optimale et une résistance maximale aux rayures. Avec la technologie OptimalTEMP, fini les réglages et 0 risque de brûler vos vêtements. De plus, le poids léger du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur. Avec son grand réservoir, la fonction anti-calcaire et l’arrêt automatique, elle allie performance, praticité et sécurité.