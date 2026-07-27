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PSG7200/60
Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
Vapeur : 160 g/min, effet pressing : 600 g
Réservoir d'eau de 1,5 l pour 1 h de repassage
Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.
La semelle SteamGlide Elite bénéficie de notre toute dernière technologie de pointe conçue pour une glisse optimale et une excellente résistance aux rayures. Son revêtement en nano-titanium assure une glisse exceptionnelle sur tous les vêtements, pour des résultats d'une rapidité inégalée.
Jusqu'à 1 heure de repassage sans interruption grâce au réservoir d'eau de 1,5 l. Des voyants et alertes sonores vous indiquent que le réservoir est vide. Vous pouvez facilement le remplir sous le robinet grâce à sa grande ouverture de remplissage.
Notation globale
par rapport au modèle PSG8000S
par rapport au mode MAX
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.