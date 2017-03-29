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Arrêté
NTRX500/10
Des lecteurs de CD exceptionnels
Les basses sont ébouriffantes sur ce système de 650 W avec basses NX idéal pour la fête. Laissez la fonction Auto DJ mixer les pistes de votre appareil USB, diffuser de la musique stockée sur n'importe quel smartphone grâce à la connexion Bluetooth®, et créer des effets de lumière à 260 K, pour une fête réussie.
650 W
Bluetooth
Ajoutez à toutes vos fêtes une atmosphère, une passion grâce aux milliers d'ampoules colorées qui scintillent, clignotent et suivent le rythme de votre musique. Choisissez facilement des couleurs adaptées à votre ambiance ou sélectionnez l'une des nombreuses présélections du système. Appuyez sur le bouton NX bass pour un spectacle lumineux encore plus intense.
Devenez le roi de la fête ! La fonction DJ Crossfader vous permet de combiner vos pistes préférées entre les canaux A et B. Ainsi, vous pouvez passer facilement d'une chanson à l'autre. Il vous suffit de sélectionner le périphérique de sortie pour la platine A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in ou tuner) pour démarrer la musique, puis de sélectionner le périphérique d'entrée pour la platine B (USB ou Audio in). Pour changer de piste, faites glisser l'atténuateur d'un côté à l'autre pour une transition en douceur, sans interrompre la fête.
3.3
sur 5
8
Avis
stiftkritzler
29/03/2017
Deutschland
Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei
Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
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Eitzi
01/08/2014
Deutschland
Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!
Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
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andre25
25/01/2016
España
Problema de funcionamiento
hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX500 Minicadena Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
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Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.