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Arrêté

Minichaîne hi-fi

NTRX500/10

3.3

| (8) Avis

Des lecteurs de CD exceptionnels

Les basses sont ébouriffantes sur ce système de 650 W avec basses NX idéal pour la fête. Laissez la fonction Auto DJ mixer les pistes de votre appareil USB, diffuser de la musique stockée sur n'importe quel smartphone grâce à la connexion Bluetooth®, et créer des effets de lumière à 260 K, pour une fête réussie.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Des lecteurs de CD exceptionnels

  • 650 W

  • Bluetooth

Des ampoules LED 260 K pour une ambiance festive

Des ampoules LED 260 K pour une ambiance festive

Ajoutez à toutes vos fêtes une atmosphère, une passion grâce aux milliers d'ampoules colorées qui scintillent, clignotent et suivent le rythme de votre musique. Choisissez facilement des couleurs adaptées à votre ambiance ou sélectionnez l'une des nombreuses présélections du système. Appuyez sur le bouton NX bass pour un spectacle lumineux encore plus intense.

Puissance de sortie totale de 650 W eff. / 8 800 W PMPO

Mixez vos pistes avec la fonction DJ Crossfader

Mixez vos pistes avec la fonction DJ Crossfader

Devenez le roi de la fête ! La fonction DJ Crossfader vous permet de combiner vos pistes préférées entre les canaux A et B. Ainsi, vous pouvez passer facilement d'une chanson à l'autre. Il vous suffit de sélectionner le périphérique de sortie pour la platine A (USB, Bluetooth®, CD, Audio in ou tuner) pour démarrer la musique, puis de sélectionner le périphérique d'entrée pour la platine B (USB ou Audio in). Pour changer de piste, faites glisser l'atténuateur d'un côté à l'autre pour une transition en douceur, sans interrompre la fête.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.3

sur 5

8

Avis

29/03/2017

Deutschland

Deutschland

Seit über 2 Jahren schon auf jeder Party dabei

Habe das gute Stück nun schon seit über 2 Jahren und das ding läuft und läuft und läuft. Bin echt zufrieden und Beschalle damit immer unsere Familienfeiern und mache auch damit oft Party. Also von daher bin ich mehr als zufrieden und hoffe das sie noch ewig so weiter spielt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem

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Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem

01/08/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Gerät macht sehr viel Spass !!!!

Solides Gerät gut zu Bedienen sehr guter Klang und Bässe !!!!! Kurz und Knapp macht einfach Spass !!!!!

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Cet avis concerne le produit NTRX500 HiFi-Minisystem

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25/01/2016

España

España

Problema de funcionamiento

hace 2 meses tengo un problema con el equipo ntrx500, al conectarlo se preden los leds de losparlantes pero al apretar el boton "ON" no enciende y de tener de la suerte de que empiece a funcionar este solo reproduce el sonido durante unos minutos y luego se apaga (reinicio)

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Cet avis concerne le produit NTRX500 Minicadena Hi-Fi

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Cet avis concerne le produit NTRX500 Minicadena Hi-Fi

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