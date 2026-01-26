Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses à barbe et multistyles
Toutes les séries
Nose trimmer series 1000 Tondeuse nez-oreilles
Assistance
NT1650/16
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Tout (6)
Comment utiliser ma tondeuse nez-oreilles Philips ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips nez-oreilles ?
Comment charger ma tondeuse Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Où trouver le numéro de série/modèle de ma tondeuse Philips ?
Puis-je rincer ma tondeuse Philips à l'eau ?
Nose trimmer Tondeuse nez
Ma tondeuse nez Philips ne fonctionne plus
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider