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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
100 % confort, sans tiraillement
Système Protective Guard
Entièrement lavable, pile AA
Éliminez facilement et confortablement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire.
Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.
Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.
4.1
sur 5
67
Avis
86%
recommandent ce produit
Quartz_96
17/01/2021
France
Très bien pour le nez et les oreilles !
Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles
Neusje@2023
09/05/2023
Nederland
Acheteur vérifié
Aanrader
Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!
Pour
Ligt goed in de hand
Contre
Nvt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Partie de promotion
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Pour
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Contre
Keine Nachteile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer