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Nose trimmer series 1000Tondeuse nez-oreilles

NT1650/16

4.1
| (67) Avis | 86% recommandent ce produit
Un confort ultime, sans tiraillement
La tondeuse nez-oreilles Philips Series 1000 élimine en douceur les poils indésirables du nez et des oreilles. Grâce à la nouvelle technologie PrecisionTrim et au système Protective Guard, les poils sont coupés de manière confortable et efficace, sans sensation de tiraillement.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Coupez confortablement les poils de votre nez et de vos oreilles

Un confort ultime, sans tiraillement

  • 100 % confort, sans tiraillement

  • Système Protective Guard

  • Entièrement lavable, pile AA

Coupez les poils du nez et des oreilles

Coupez les poils du nez et des oreilles

Éliminez facilement et confortablement les poils indésirables du nez et des oreilles. Assurez-vous au préalable que vos narines sont propres et insérez-y délicatement la tondeuse à 0,5 cm maximum. Déplacez-la lentement. Lorsque vous l'utilisez dans les oreilles, veillez à ce qu'il n'y ait aucune trace de cire.

Coupe facile et efficace sans égratignures

Coupe facile et efficace sans égratignures

Cette tondeuse nez, oreilles et sourcils conçue pour la sécurité et le confort est dotée d'un système Protective Guard qui protège les lames pour éviter tout contact direct avec la peau. Elle est en outre conçu pour manquer le moins de poils possible et éviter les tiraillements.

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Coupe pratique sous n'importe quel angle

Pratique, notre tondeuse de précision double face innovante coupe rapidement, quel que soit l'angle et la direction.

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4.1

sur 5

67

Avis

86%

recommandent ce produit

17/01/2021

France

France

Très bien pour le nez et les oreilles !

Permet de couper les poils du nez et des oreilles sans irritations ou blessures.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Tondeuse nez-oreilles

09/05/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Aanrader

Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!

Pour

Ligt goed in de hand

Contre

Nvt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Der Trimmer hat großartige Funktionen!

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.

Pour

Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.

Contre

Keine Nachteile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

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