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Arrêté
NP1100/12
Libérez votre musique
En se connectant à votre PC et à votre chaîne, le récepteur audio sans fil Philips Streamium NP1100 vous assure un accès sans fil à la musique stockée sur votre PC et aux radios Internet du monde entier. Une vraie révolution musicale !
Radio Internet gratuite
Grand écran LCD
Contrôlez toutes les fonctions du centre Streamium depuis votre canapé. Recherchez, parcourez et diffusez votre musique aisément et rapidement. Grâce aux fonctions de recherche alphanumérique, QuickJump et SuperScroll, vous accédez rapidement à votre station de radio Internet préférée ou à la musique de votre PC. Le centre de contrôle de Streamium est dans le creux de votre main.
Vous pouvez connecter votre récepteur audio sans fil Streamium à l'appareil audio de votre choix de différentes manières : via une connexion numérique, une connexion analogique, des enceintes portables et même des écouteurs.
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3.2
sur 5
112
Avis
jeep97110
26/02/2017
France
Très bon appareil, mais quelques lacune pas de lecture du format FLAC
je possède ce produit depuis plusieurs années. il est très lent pour la lecture des fichier sur le PC et "oui", à la mise en route pas de mémoire de la dernière radio écoutée et quelques bugs, mais un son de très grande qualité (j'ai pu comparer avec d'autre produits beaucoup plus cher) beaucoup de présence et de précision sauf en mp3.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium NP1100 Récepteur audio sans fil
Oui, je recommande ce produit
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yuggarciadijon
16/10/2011
France
tout simplement: très bien!
juste une remarque: des problèmes parfois pour organiser les favoris:il refuse. j'ai essayé 2 méthodes: 1/ réorganiser appareil éteint 2/ appareil allumé les résultats sont aléatoires.pour le classement des stations:j'en ai 90.pour remonter de 90 à 3(par exemple) il faut s'y reprendre à plusieurs fois(monter chaque fois en haut du tableau puis reprendre du bas; c'est fastidieux et long surtout s'il ya plusieurs stations à classer).à part cela,c'est un appareil remarquable.
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TAMASI
16/10/2011
France
Cet appareil présente un excellent rapport Qalité/Prix
Je possède une chaîne Hi-Fi, de très bonne qualité, avec, notamment, ampli "classique" et tuner "hertzien" haut de gamme pour écouter surtout de la musique "Classique". Afin de pouvoir "capter" des radios étrangères et en particulier Bartok Radio, j'ai acheté cet appareil et j'ai été réellement très surpris de la très bonne qualité du son. J'en suis très satisfait. De plus, il est simple d'utilisation et très peu encombrant. C'est donc un appareil que je recommande vivement.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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