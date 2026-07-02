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Multigroom series 700018-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG7770/15

4.4
| (1779) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Style et précision ultimes
Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 18 outils de qualité vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut au manche en acier avec caoutchouc antidérapant.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse haut de gamme 18-en-1 ultra-polyvalente

Style et précision ultimes

  • 18 outils

  • Technologie DualCut

  • 5 heures d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 18 outils

Taillez et stylisez votre barbe, vos cheveux et les poils de votre corps avec 18 outils

Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et entretient les poils de votre corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

1779

Avis

90%

recommandent ce produit

02/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait de cette tondeuse

très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.

Pour

un grand nombre de sabots

Contre

rien du tout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

04/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Top

Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

01/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait

Pour

Très fonctionnel et répond aux attentes

Contre

Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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