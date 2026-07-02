Payez plus tard avec Klarna
La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
12 outils
Technologie DualCut
Jusqu'à 120 min d'autonomie
Utilisation sous la douche
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 12 accessoires pour tout le corps.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
Récompenses
4.4
sur 5
1779
Avis
90%
recommandent ce produit
cc-85
02/07/2026
France
Acheteur vérifié
très satisfait de cette tondeuse
très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.
Pour
un grand nombre de sabots
Contre
rien du tout
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1
Date of Use 2026-02-25
Philouton
04/01/2026
France
Acheteur vérifié
Top
Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Zlatco
01/01/2026
France
Acheteur vérifié
Bon produit
Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait
Pour
Très fonctionnel et répond aux attentes
Contre
Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000