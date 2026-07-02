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  • Un seul outil pour un style complet
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All-in-One TrimmerSérie 5000

MG5940/15

4.4
| (1779) Avis | 90% recommandent ce produit
Un seul outil pour un style complet
Personnalisez votre look avec cette tondeuse polyvalente, qui comprend 12 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames en acier inoxydable auto-affûtées restent aiguisées comme au premier jour, sans lubrification, pour une coupe précise.
Voir tous les avantages
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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour le visage, les cheveux et le corps

Un seul outil pour un style complet

  • 12 en 1 : visage, cheveux et corps

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Technologie BeardSense

Combinaison pour le visage, la tête et le corps

Cette tondeuse tout-en-un offre 12 outils pour tous vos besoins d’entretien. Taillez et stylisez facilement votre barbe, coupez vos cheveux et entretenez les poils de votre corps.

Obtenez une coupe régulière et des bords nets

La tondeuse et son multi-sabot offrent 11 hauteurs de coupe de 0,5 à 16 mm par incréments de précision de 1 mm pour des barbes plus courtes et plus longues. Le design étroit de la tondeuse de précision permet de créer facilement des bords et des finitions nets. Rasez vos joues, votre menton et votre cou grâce à la tondeuse en métal pour parfaire votre style.

Dites adieu aux poils

Rasez-vous confortablement sous le cou grâce à notre accessoire rasoir pour le corps. Un système unique de protection de la peau préserve les zones sensibles lorsque vous vous rasez à 0,5 mm. Vous pouvez également tondre les poils de votre corps à l’aide du sabot clipsable.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

1779

Avis

90%

recommandent ce produit

02/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

très satisfait de cette tondeuse

très satisfait de ma commande, il y a tous les sabots qui correspond à chaque tonte, on peut régler la hauteur de coupe, le tondeuse est très légère et très facile a manipuler, la coupe est régulière et très vite fait, pas besoin de passer plusieurs fois, J'en suis très contente ! Je la recommande à 100 %.

Pour

un grand nombre de sabots

Contre

rien du tout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 Tondeuse 17-en-1

Date of Use 2026-02-25

04/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Top

Top!! Produit très efficace. Excellent. Je l'utilise plusieurs fois par semaine.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

01/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Excellent produit qui répond parfaitement à mes attentes Parfait

Pour

Très fonctionnel et répond aux attentes

Contre

Prévoir des housses de rangement pour les différents outils proposés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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Produits de soin masculin

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  1. Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes