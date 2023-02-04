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Multigroom series 500012-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG5740/15

4.2
| (692) Avis | 87% recommandent ce produit
Stylisation et précision avancées
Créez votre propre style avec cette tondeuse polyvalente et ses 12 outils de qualité pour le visage, les cheveux et le corps. Les lames DualCut apportent une précision maximale, tandis que le manche antidérapant en caoutchouc améliore votre confort et votre maîtrise.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Tondeuse 12-en-1 ultra-polyvalente

Stylisation et précision avancées

  • 12 outils

  • Technologie DualCut

  • Jusqu'à 80 min d'autonomie

  • Waterproof

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Un maximum de précision avec 2 fois plus de lames

Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.

12 accessoires pour le visage et les cheveux

12 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un est fournie avec 12 accessoires pour tout le corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

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4.2

sur 5

692

Avis

87%

recommandent ce produit

04/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Efficace

Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps

24/11/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien

Produit efficace et pratique. Il manque un voyant de charge indiquant la fin de celle-ci et une housse PRATIQUE pour le ranger et le transporter ainsi que ses nombreux accessoires. Le chargeur aurait pu être compatible avec d'autres produits de la marque : je possède un rasoir avec un chargeur très similaire mais une prise différente, dommage. Je mets malgré cela 5 étoiles car je l'ai acheté en promo à 29,99 € au lieu de 49,99 €.

Pour

Efficace, bonne autonomie, lavable

Contre

Pas de rangements pour le transport, pas de voyant de charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

22/08/2022

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

J'ai donné la note maximale à ce produit car il répond exactement à mes besoins. J'utilise la tondeuse, sans sabot, pour me raser le crâne (je suis bien dégarni sur le dessus). Elle coupe les cheveux à ras très nettement et sans blesser. J'utilise les accessoires (sabot) pour entretenir ma barbiche. J'ai trouvé une longueur de coupe parfaitement adaptée à mes besoins. J'utilise la tondeuse une fois par semaine pour la tonte du crâne et deux fois environ pour la barbiche. Chargée à bloc après l'achat, il y a 2 mois, je n'ai pas encore eu besoin de recharger la batterie depuis. Parfaitement étanche, je me rase le crâne les cheveux mouillés après être passé sous la douche, évitant ainsi de parsemé la salle de bain de mes cheveux.

Pour

vitesse de coupe , netteté. autonomie de la batterie , étancheïté, rapport qualité prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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