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La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde
Lames à bords arrondis
Lames auto-affûtées
Indicateur de charge et de faible niveau de batterie
Sabot pour zones intimes
Sabot réglable (3 à 7 mm)
Notre tondeuse est livrée avec 9 outils qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames et les sabots de la tondeuse permettent de réaliser facilement des lignes nettes et précises pour un look parfait.
Fixez le sabot pour cheveux et choisissez parmi les différents réglages de hauteur de coupe pour entretenir facilement votre coiffure chez vous.
4.2
sur 5
706
Avis
86%
recommandent ce produit
Ben58000
20/12/2023
France
Acheteur vérifié
Fontionnel
Maniable accessoi s faciles a changer travail de precision
Pour
Compact Multi Accessoires
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Pascualito
26/11/2023
France
Acheteur vérifié
Je suis content de mon achat
Maniable , plein d accessoires pour barbe et cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Troll73
01/09/2023
France
Acheteur vérifié
Léger, maniable et pratique
Le Multigroom series 3000 MG3730 est très léger et facile d'utilisation. Il tient très longtemps la charge. Mais par dessus tout, le mini rasoir pour le nez et les oreilles est parfait. Enfin un rasoir nez/oreilles qui ne vous blesse pas et qui est très facile d'utilisation.
Pour
Léger, tient très bien la charge, super système de rasage des poils de nez et oreilles.
Contre
Pa trouvé jusqu'à présent. Disons que le bouton marche/arrêt est un peu dur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
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