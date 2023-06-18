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Arrêté

Microchaîne hi-fi

MCM760/12

3.8

| (8) Avis

Musique numérique avec encodage des CD en MP3

Encodez vos CD préférés sur votre baladeur MP3 grâce à l'élégante microchaîne hi-fi MCM760 offrant une excellente qualité de son. L'enregistrement s'effectue par simple pression d'une touche, sans nécessiter d'ordinateur ! Vous pouvez alors écouter votre musique préférée sur votre baladeur MP3.

Voir tous les avantages

Musique numérique avec encodage des CD en MP3

  • Lecture MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Tweeter à ruban en néodyme pour une fidélité audio impressionnante

Le tweeter néodyme à ruban est un tweeter monopôle qui produit un son dynamique et vif en façade. Il s'agit d'une technologie fréquemment utilisée dans les systèmes audio haut de gamme pour reproduire le son avec la plus grande fidélité. Les cônes et les tweeters dôme classique fonctionnent selon le principe d'une bobine à déplacement directionnel, tandis que le tweeter néodyme à ruban émet des fréquences élevées selon un schéma d'émission de 180°. Cela accroît considérablement la largeur du spectre sonore dans les fréquences élevées et élargit la zone de situation d'écoute idéale pour offrir un son large et naturel.

Définition de tonalités élevées et basses

Les graves et les aigus contrôlent les niveaux de son des basses et hautes fréquences de votre système audio. Les aigus règlent l'amplification des hautes tonalités tandis que les graves règlent l'amplification des basses tonalités. À l'aide des flèches vers le haut et le bas, l'utilisateur peut aisément accentuer plus ou moins les tonalités basses et élevées ou laisser les graves et les aigus tels que définis lors de l'enregistrement d'origine. Le réglage des graves et des aigus vous permet d'écouter votre musique telle que vous l'aimez.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Spécificités Techniques

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3.8

sur 5

8

Avis

18/06/2023

France

France

Chaine hifi philips mcm760

Chaine Hifi avec un très joli design. De belles fonctionnalités pour l'époque. Un son incroyable pour sa taille réduite ! Les twetters à ruban ont un rendu et une qualité sonore exceptionnelle.

Pour

Taille , son , esthétique

Contre

Un twetter à ruban HS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 Microchaîne hi-fi

Date d'utilisation 2023-05-18

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 Microchaîne hi-fi

Date d'utilisation 2023-05-18

31/12/2017

Italia

Italia

Vero hi-fi a prezzo estremamente conveniente

Avevo ascoltato questo piccolo grande sistema hi-fi presso il punto vendita Trony di Milano San Babila, non per acquistarlo personalmente ma essendo consulente hi-fi e precisamente "affordable hi-fi specialist". L'elemento che più mi ha colpito sono stati i diffusori, ben fatti e con una timbrica fedele e naturale. L'ho prontamente suggerito a molte persone che in quel periodo mi avevano commissionato la consulenza per un "affordable hi-fi system". Per 179 euro garantiva una qualità migliore di molte soluzioni a componenti separati. Purtoppo rimase in commercio per pochissimo tempo e la successiva produzione non è stata nemmeno lontamente all'altezza dal punto di vista della qualità sonora, soprattutto in termini di fedeltà. Recentemente ho scoperto che molti appassionati esperti utilizzano questi splendidi diffusori all'interno di sistemi a componenti separati di alto livello, soprattutto in abbinamento ad amplificatori Marantz e ai compianti lettori Philips con l'insuperato convertitore TDA1541 (io stesso ho il modello CD460 nel mio impianto di riferimento). Un gran peccato che la Philips abbia smesso di produrre questo sistema e soprattutto questi diffusori, che montano altoparlanti di pregio e sono costruiti molto bene. Come consulente avrei non solo continuato a farne una pubblicità esagerata, ma ne avrei acquistata molto volentieri una coppia per uso personale. Memore dei primi diffusori da me utilizzati, Philips ovviamente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 Sistema micro Hi-Fi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 Sistema micro Hi-Fi

08/04/2017

Deutschland

Deutschland

TOP!

Ich bin mit diese Anlage sehr zufrieden. Der Sound ist einfach Klasse und durch den USB Anschluss kann ich meine lieblings MP3 hören.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 HiFi-Microsystem

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM760 HiFi-Microsystem

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