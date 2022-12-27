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Arrêté

StreamiumMicrochaîne hi-fi sans fil

MCI500H/12

3.3

| (240) Avis

Libérez votre musique

Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCi500H tout-en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales sur la radio Internet.

Voir tous les avantages

Profitez de toute votre musique sur un seul système grâce au sans fil

Libérez votre musique

  • 160 Go/2 000 CD

  • Radio Internet gratuite

  • 2 x 50 W

Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande

Recherche alphanumérique à l'aide de la télécommande

La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.

Optimisez les performances de votre système en ajoutant jusqu'à 5 satellites

Optimisez les performances de votre système en ajoutant jusqu'à 5 satellites

Toute la musique que vous aimez partout, dans n'importe quelle pièce de votre maison. Oubliez les problèmes de fils et les querelles familiales liées aux goûts musicaux de chacun. Le centre Streamium vous permet non seulement de stocker et de lire votre musique, mais aussi de diffuser une piste - ou plusieurs pistes - sur 5 satellites Streamium installés partout dans la maison. Rien de plus facile avec les fonctions innovantes intégrées telles que « Chacun sa musique » et « Ma musique partout ». Profitez sans limite de votre musique et écoutez-la dans toute la maison.

Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D

Son hi-fi 2 x 50 W RMS grâce à l'amplificateur numérique de classe D

Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.

Spécificités Techniques

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3.3

sur 5

240

Avis

27/12/2022

France

France

Perte de la télécommande

Bjr j ai la meme chaine que j aime beaucoup mais j ai égaré la télé commande que me conseillez vous comme remplacement merci

Pour

Bon

Contre

Ras

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Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil

Date d'utilisation 2020-12-27

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2020-12-27

24/07/2012

France

France

très satisfait de ce produit une fois la connection internet réalisée

tres pratique une multitude de radio meme si elles ne sont pas toujours disponibles. satisfait

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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23/07/2012

France

France

appareil très correct et je n ai eu aucun souci!!je remercie le conseiller des magasins "EXPERT" qui me la recommandé.

très pratique avec une tres grande mémoire qualité de son respectable; seule petit problème dommage que c est trop compliqué de retrouver une radio internet avec la mini chaine mais qui faille plutôt allez sur internet.une barre de recherche aurait été adéquate .

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