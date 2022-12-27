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Arrêté
MCI500H/12
Libérez votre musique
Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCi500H tout-en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales sur la radio Internet.
160 Go/2 000 CD
Radio Internet gratuite
2 x 50 W
La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.
Toute la musique que vous aimez partout, dans n'importe quelle pièce de votre maison. Oubliez les problèmes de fils et les querelles familiales liées aux goûts musicaux de chacun. Le centre Streamium vous permet non seulement de stocker et de lire votre musique, mais aussi de diffuser une piste - ou plusieurs pistes - sur 5 satellites Streamium installés partout dans la maison. Rien de plus facile avec les fonctions innovantes intégrées telles que « Chacun sa musique » et « Ma musique partout ». Profitez sans limite de votre musique et écoutez-la dans toute la maison.
Amplification puissante et encombrement réduit ! Grâce à l'amplificateur numérique de classe D, votre pièce se remplit de votre musique préférée, avec une puissance de sortie de 2x50 W RMS. L'amplificateur convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant de produire le résultat final. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, et par-dessus tout une meilleure qualité de son. L'efficacité de cet amplificateur s'élève à 90 %, un taux bien supérieur à celui des amplificateurs AB traditionnels.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 5
240
Avis
négresse27
27/12/2022
France
Perte de la télécommande
Bjr j ai la meme chaine que j aime beaucoup mais j ai égaré la télé commande que me conseillez vous comme remplacement merci
Pour
Bon
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2020-12-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil
Date d'utilisation 2020-12-27
titcho
24/07/2012
France
très satisfait de ce produit une fois la connection internet réalisée
tres pratique une multitude de radio meme si elles ne sont pas toujours disponibles. satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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cubs
23/07/2012
France
appareil très correct et je n ai eu aucun souci!!je remercie le conseiller des magasins "EXPERT" qui me la recommandé.
très pratique avec une tres grande mémoire qualité de son respectable; seule petit problème dommage que c est trop compliqué de retrouver une radio internet avec la mini chaine mais qui faille plutôt allez sur internet.une barre de recherche aurait été adéquate .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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