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Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité
Défiez l'obscurité avec la Philips Ultinon Pro9200, une lampe LED retrofit aux performances inégalées. Bénéficiez de toute la puissance d'une technologie LED de pointe produisant jusqu'à 400 %* de luminosité en plus avec l'une des lampes les plus compactes du marché.
LED-HL [~H1]
Excellente luminosité
Large compatibilité
Style haut de gamme et sécurité
Lot de 2
La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact pour s'adapter à toutes les fonctions d'éclairage. Son encombrement est de 30 % inférieur à celui des modèles précédents, et elle est conçue pour permettre une installation ultra-simple, même dans les éclairages avant les plus exigus. Le retrofitting est facile à réaliser, pour simplifier la tâche des conducteurs passionnés et des amateurs de customisation.
Les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin sur la route. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, bien supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.
Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.
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Notation globale
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Non conformes ECE, non destinées à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.
La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.