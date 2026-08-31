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  • Lampe pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 H1-LED 11258U92X2
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Ultinon Pro9200 HLLampes LED automobiles aux performances inégalées

LUM11258U92X2/10

11258U92X2

Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité

Défiez l'obscurité avec la Philips Ultinon Pro9200, une lampe LED retrofit aux performances inégalées. Bénéficiez de toute la puissance d'une technologie LED de pointe produisant jusqu'à 400 %* de luminosité en plus avec l'une des lampes les plus compactes du marché.

Voir tous les avantages

Des lampes LED automobiles aux performances inégalées

Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité

  • LED-HL [~H1]

  • Excellente luminosité

  • Large compatibilité

  • Style haut de gamme et sécurité

  • Lot de 2

Conception ultra-compacte pour une large compatibilité

Conception ultra-compacte pour une large compatibilité

La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact pour s'adapter à toutes les fonctions d'éclairage. Son encombrement est de 30 % inférieur à celui des modèles précédents, et elle est conçue pour permettre une installation ultra-simple, même dans les éclairages avant les plus exigus. Le retrofitting est facile à réaliser, pour simplifier la tâche des conducteurs passionnés et des amateurs de customisation.

Un éclairage plus blanc

Un éclairage plus blanc

Les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin sur la route. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, bien supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.

Un éclairage là où vous en avez besoin

Un éclairage là où vous en avez besoin

Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

  2. Non conformes ECE, non destinées à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.

  3. La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.