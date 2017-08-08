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Arrêté

LED Inspection lampsLampe pour capot à câble CBL50

LPL24X1

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Voyez mieux, travaillez mieux

La lampe LED pour capot Philips offre un flux lumineux de 900 lumens éclairant entièrement votre zone de travail. Grâce à sa fixation télescopique réglable, elle éclaire n'importe quel compartiment moteur.

Voir tous les avantages

Outil d'éclairage professionnel

Voyez mieux, travaillez mieux

  • LED haute qualité

  • Flux lumineux de 900 lm

  • Fixation télescopique avec crochets

  • Design ultra-fin

Grand angle du faisceau : jusqu'à 100°

Grand angle du faisceau : jusqu'à 100°

Le grand angle du faisceau (100°) vous permettra d'éclairer précisément des zones spécifiques et de bénéficier de la luminosité dont vous avez besoin.

Boîtier robuste en aluminium

Boîtier robuste en aluminium

Conforme à la norme IK07, le boîtier robuste a été conçu pour les environnements de travail difficiles.

Fixation réglable de 1,2 à 1,7 m

Fixation réglable de 1,2 à 1,7 m

Fixation réglable de 1,2 à 1,7 m avec gaine souple protégeant la peinture du véhicule, permettant un positionnement facile et flexible pendant le travail.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 5

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
2
1

08/08/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Gut

Philips LED-Motorhaubenlampe bietet eine starke Lichtleistung, stellt so die Ausleuchtung meiner gesamten Arbeitsumgebung da.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit LED Inspection lamps LPL24X1 Motorhaubenlampe mit Kabel CBL50

Oui, je recommande ce produit

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