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Arrêté
Un rasoir comme neuf
Pratique, la cartouche de nettoyage du système SmartClean permet de nettoyer, lubrifier et rafraîchir votre rasoir, pour la sensation d'un appareil neuf jour après jour.
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S7930/16R1
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
Lot de 4+1
Nettoie
Lubrifie
Rafraîchit
Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel. Le double filtre unique empêche les poils d'obstruer les têtes de rasage, pour des performances de rasage optimales.
La lubrification active réduit la friction et l'usure des têtes de rasage et des lames, pour un rasoir comme neuf plus longtemps.
Le système DualFiltration et la lubrification active permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau.
4.1
sur 5
30
Avis
82%
recommandent ce produit
Lolo173
29/05/2020
France
Acheteur vérifié
Nettoyage parfait avec la station et cartouches
Avec les cartouches de nettoyage, le rasoir est toujours au top, pas d irritation au rassage, un préférence pour le rasage peau mouillée.
Pour
Prix correct pour durée d utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC305/50 Cartouche de nettoyage
Date d'utilisation 2019-05-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC305/50 Cartouche de nettoyage
Date d'utilisation 2019-05-29
Nathom78
28/10/2016
France
Acheteur vérifié
Desinfecte parfaitement le rasoir
Facile d'utilisation avec le support prévu de nettoyage. Le rasoir à une odeur de nettoyer et il doit y avoir un petit film qui reste pour lubrification des lames.. En tous cas, je nettoie le rasoir à l'eau avant et il ressort propre comme neuf après le nettoyage, et sec. Pas de mauvaise odeur comme si de l'eau est resté dedans, ou de calcaire qui s'accumule..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC305/50 Cartouche de nettoyage
Oui, je recommande ce produit
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Nathom78
28/10/2016
France
Acheteur vérifié
Desinfecte parfaitement le rasoir
Facile d'utilisation avec le support prévu de nettoyage. Le rasoir à une odeur de nettoyer et il doit y avoir un petit film qui reste pour lubrification des lames.. En tous cas, je nettoie le rasoir à l'eau avant et il ressort propre comme neuf après le nettoyage, et sec. Pas de mauvaise odeur comme si de l'eau est resté dedans, ou de calcaire qui s'accumule..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC305/50 Cartouche de nettoyage
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Cet avis concerne le produit JC305/50 Cartouche de nettoyage