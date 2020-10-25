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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare DiamondClean Brosse à dents électrique
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HX9352/04
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W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
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Philips SonicareAdaptateur secteur USB-A
W2c Optimal White compactTêtes de brosse compactes
DiamondCleanTêtes de brosse compactes
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
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C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
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