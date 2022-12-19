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Secondes
Arrêté
HX8432/03
Des gencives plus saines en 2 semaines
Destiné aux personnes ne procédant pas à un nettoyage régulier des espaces interdentaires, AirFloss Ultra**** est simple et efficace. Vous pouvez utiliser AirFloss Ultra avec du bain de bouche ou de l'eau. Des études ont prouvé qu'il était aussi bénéfique que du fil dentaire pour la santé des gencives.**
2 canules
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser, l'appareil AirFloss Ultra permet de prendre de bonnes habitudes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 5
934
Avis
Camber
19/12/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.
Pour
Son absence de cordon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2020-12-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2020-12-19
floflo95
08/05/2020
France
super brosse à dnt
je connaissais déjà cet appareil à jets, Je l'utilise depuis le 21 juin 2017 , malheureusement il est tombé en panne soudènement .il ne s'allumait plus , pourtant les voyants de charge s'allumaient. Je ne peux plus m'en passer. J'ai retrouvé des gencives saines qui ne siagnels au lavage! Je recomande. Seul point négatif , le réservoir est un peu petit ...
Pour
super pour avoir des gencives qui ne saignent plus. est sur des dents déchaussées.
Contre
réservoir un peu petit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2018-05-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2018-05-08
Saba
03/09/2019
France
Acheteur vérifié
Micro jet super pratique
Super pratique; il prends peu de place et on l’emmène Partout, beau design, je ne m’en passe plus; je l’associe à ma brosse électrique Diamondclean pour un nettoyage parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2018-08-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Date d'utilisation 2018-08-03
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Satisfait ou remboursé
Selon le réglage du jet
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.