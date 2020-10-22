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Philips Sonicare AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
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Puis-je utiliser d'autres marques de bain de bouche avec mon AirFloss ?
La batterie de mon AirFloss est-elle remplaçable ?
Comment savoir quel modèle d'AirFloss j'ai ?
Qu'indiquent les voyants de mon Philips Sonicare AirFloss ?
Mon Philips Sonicare AirFloss fuit
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La canule de mon Philips Sonicare AirFloss ne se détache pas ou se casse facilement
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