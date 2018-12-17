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contient 1 canule et 1 tête de brosse
avec tête de brosse plaque defense
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. Facile à utiliser et offrant un nettoyage en profondeur, AirFloss permet de prendre de bonnes habitudes.
4.0
sur 5
7
Avis
86%
recommandent ce produit
cricri19
17/12/2018
France
EFFICACE
Brosse douce,pas agressive pour les gencives Le jet est un bon complément pour une bonne hygiène dentaire Effet bénéfique dès les premières utilisations simple à recharger,design,encombrement minimum
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8491/70 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
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PorzhLae
22/03/2018
France
Produit performant par sa technologie
Produit autonome. Technologie de brossage efficace et douce. Après 2 mois d'utilisation la plaque dentaire à presque disparue. La buse air floss est un complément efficace qui élimine les aliments entre les espaces interdentaires. Mon dentiste sera surpris lors de mon prochain contrôle. La corvée de se brosser les dents n'est plus une contrainte.
Oui, je recommande ce produit
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Astumbat
13/05/2018
France
Acheteur vérifié
Vérifier l’efficacité dans le temps
L’airfloss est très simple d’utilisation, il faudra verifier avec le temps qu’il remplit bien son rôle de remplacement des brossettes inter dentaire. Il faut bien penser à garder la bouche bien fermée lors de l’utilisation sous peine de « moucheter » son miroir ! Le réservoir pour le liquide est un peu juste en capacité mais est assez simple à remplir. (Toutes les deux utilisations environ si on utilise le double jet) L’autonomie est très bonne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8491/70 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
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Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes qui ne procèdent pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir de bonnes habitudes quotidiennes. Reportez-vous à la FAQ dans l'onglet Assistance pour de plus amples informations.
Au niveau des zones prises en charge. Étude réalisée en laboratoire ; les résultats observés en milieu buccal peuvent être différents.
Satisfait ou remboursé
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
Selon le réglage du jet