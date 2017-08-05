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Arrêté
HX8255/02
Elimine la plaque là où votre brosse ne passe pas.
Pour ceux qui n'utilisent pas de fil dentaire régulièrement, AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires. Sa technologie exclusive d’air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles pour une brosse à dents. AirFloss se dote aujourd’hui de la nouvelle technologie Auto-burst permettant de nettoyer la bouche en 30s grâce à un jet envoyé toutes les secondes.
avec 3 canules
1 porte-canule
Housse de voyage
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.
Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.
3.4
sur 5
131
Avis
frette91
05/08/2017
France
Acheteur vérifié
Satisfait du produit
Ce produit correspond à mes attentes, le jet est assez puissant pour le nettoyage des espaces importants interdentaires. Pas très encombrant dans la trousse de toilette et autonomie testée de 1 semaine environ pour 2 usages quotidien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
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Baboub
27/07/2017
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Excellent produit avec une bonne autonomie de 7-8 jours. Puissant et facile d'utilisation et depuis que je l'utilise, mon dentiste est très satisfait du résultat
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Francis75
18/03/2017
France
Tres bon produit
Très bien pour un nettoyage entre les dents. Après un très bref apprentissage, l'utilisation de cet appareil donne une impression de propreté dentaire qui laisse rêveur un utilisateur de fil ou de brossettes comme moi. Je le conseille. Un petit bémol : attention au bouchon du réservoir qui a tendance, si on n'y fait attention, a se perdre. Le service de livraison employé par la boutique avec la société DHL est excellent et très sérieux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8255/02 Micro-jet Interdentaire
Oui, je recommande ce produit
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par rapport à un brossage manuel seul