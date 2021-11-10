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Arrêté

Philips Sonicare 2 Series gum healthBrosse à dents électrique

HX6231/12

4.4
| (223) Avis | 90% recommandent ce produit
Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*
Cette brosse à dents électrique facile à utiliser élimine efficacement la plaque dentaire et préserve vos gencives. Elle réduit les premiers signes de gingivite tout en offrant un brossage confortable
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

*par rapport à une brosse à dents manuelle

Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives*

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée sur la santé de vos gencives de 3 façons

Efficacité prouvée pour améliorer la santé de vos gencives de trois façons : réduit les rougeurs, les gonflements et les saignements (foyers)

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle

Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival

Élimine jusqu'à 6 fois plus de plaque dentaire le long du sillon gingival qu'une brosse à dents manuelle.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

223

Avis

90%

recommandent ce produit

10/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

Correspond à me attentes bonne autonomie de la batterie Produit abordable

Pour

temps de 2mn - batterie qui dure ds le temps - efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

27/06/2020

France

France

Acheteur vérifié

Facilité d'utilisation

Brosse à dents électrique facilement utilisable. Elle s'arrête automatiquement. Les gencives ne sont plus abimées par un brossage manuel. Avis de mon dentiste assez positif.

Pour

Recharge éléctrique

Contre

Trouver des brosses de rechange.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series HX6231/08 Brosse à dents électrique

29/02/2020

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne qualité

Le brossage est efficace et répond aux exigences d'hygiène.

Pour

élimination optimisée de la plaque dentaire

Contre

on perd un peu l'habitude du brossage manuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2 Series plaque control HX6232/02 Série 2 Plaque Defense

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean