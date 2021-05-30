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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX684A
HX6857/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX642A
HX6483/52
HX680U
HX6800/28
HX684B
HX6850/57
HX3212/15
HX3212/24
HX9339/89
HX9379/89
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dès 4 semaines d'utilisation.
4.5
sur 5
103
Avis
91%
recommandent ce produit
Pilpoil68610
30/05/2021
France
Acheteur vérifié
Parfait
Brossage très efficace Dureté idéale de la brosse A recommander
Pour
Brossage très efficace
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Jmb06
16/12/2018
France
Excellent produit.
Excellent produit, la technologie sonique Philips est actuellement la meilleure sur le marché et les brossettes Diamond Clean standard sont parfaites. Si vous avez le choix entre plusieurs puissances sur votre brosse électrique, la moins forte est très efficace et sera la plus confortable. Laissez travailler l’extrémité des poils de la brossette en douceur, ne pas appuyer trop fort et le résultat sera TOP.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6068/26 Têtes de brosse à dents standard
mf38
25/07/2017
France
Acheteur vérifié
répond aux attentes
dans la multitude des propositions, ce produit est celui qui a répondu le mieux à mes attentes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6064/07 Têtes de brosse à dents standard
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle