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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
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Arrêté
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684A
HX6857/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX642A
HX6483/52
HX680U
HX6800/28
HX684B
HX6850/57
HX960V
HX9611/21
Lot de 2
Taille standard
Clipsable
Pour les dents et gencives sensibles
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins ultra-souples, pour un nettoyage doux et efficace. Son profilage spécial protège les dents, pour un brossage en douceur. Également disponible en taille compacte pour un nettoyage précis.
Il est cliniquement prouvé que la tête de brosse Philips Sonicare Sensitive permet une meilleure élimination de la plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
4.4
sur 5
32
Avis
93%
recommandent ce produit
Coco84
15/01/2022
France
Adapté aux gencives fragiles
Pourquoi avoir abandonné le produit ? Quel est la brosse la plus souple en remplacement ?
Pour
Très souple
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
saraba
29/06/2017
France
La brosse à dent éléctrique par excellence
J'ai attendu ce type de produit avant de franchir le pas. Je ne regrette pas. Le seul bémol concerne la prise en main. La brosse est un peu glissante.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Têtes de brosse à dents standard
octavia79
22/04/2020
Italia
Buon prodotto!
Testina adatta per chi come me ha le gengive sensibili.Per questo mi trovo meglio con questa testina rispetto a quella standard. Soddisfatta !
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit S Sensitive HX6054/07 Testine standard per spazzolino sonico