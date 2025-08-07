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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX684A
HX6857/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX642A
HX6483/52
HX680U
HX6800/28
HX684B
HX6850/57
HX6511/07
HX683J
HX6836/24
HX680E
HX6801/04
HX6804/04
Lot de 8
Taille standard
Clipsable
Nettoyage complet
La tête de brosse Philips Sonicare est dotée de brins profilés adaptés à la forme naturelle des dents, pour nettoyer les zones difficiles d'accès.
Cette tête de brosse élimine jusqu'à 2 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
4.5
sur 5
372
Avis
94%
recommandent ce produit
Soso82
07/08/2025
France
Partie de promotion
Très efficace
Compatibles avec toutes les brosses à dents électriques sonicare. Nettoie en profondeur. Très bon produit.
Pour
Nettoyage en profondeur
Contre
Un peu cher
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
Solen1994
31/07/2025
France
Partie de promotion
Têtes de brosse de bonne qualité
Je recommande ce produit. Elles sont adaptées a ma brosse a dents et la dureté du poil de brosse est idéal pour moi. Je les change régulièrement par hygiène mais même après l'utilisation elles ne s'abîment pas. Elles correspondent parfaitement a leur utilité Je recommande
Pour
Compatibles a ma brosse a dents philips
Contre
Pas d'inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
JuCto
29/07/2025
France
Partie de promotion
Tête brosse à dents
Je recommande ces brossettes pour les brosses à dents soniques! Elles laissent les dents bien propres, comme si on sortait de chez le dentiste. Elles sont à la fois douce et efficace.
Pour
Efficacité
Contre
Prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProResults HX6014/87 Lot de 4 têtes de brosse
Élimine jusqu’à 2 fois plus de plaque dentaire qu’une brosse à dents manuelle