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Arrêté
HX6005/21
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX9601
HX9601/03
HX962G
HX9691/02
HX960V
HX9611/19
Lot de 5 têtes de brosse
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.
La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.
Notation globale
Comparé à une brosse à dents manuelle