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  • Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
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Arrêté

Philips SonicareLot de têtes de brosse de rechange

HX6005/21

Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*
Têtes de brosse de rechange innovantes pour brosses à dents électrique Philips Sonicare HX6005/21, conçues pour des dents et des gencives plus propres et saines*
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Produits compatibles
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ExpertClean 7300

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ExpertClean 7300

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Tête de brosse clipsable pour brosse à dents électrique

Meilleure élimination de la plaque dentaire cliniquement prouvée*

  • Lot de 5 têtes de brosse

Têtes de brosse DiamondClean Standard

Têtes de brosse DiamondClean Standard

Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.

Têtes de brosse DiamondClean Compact

Têtes de brosse DiamondClean Compact

Les brins en forme de losange assurent un nettoyage optimal. Les dents retrouvent leur blancheur naturelle en 1 semaine seulement.

Têtes de brosse ProResults Standard

Têtes de brosse ProResults Standard

La taille ainsi que la densité des brins de nos têtes de brosse assurent un nettoyage optimal et des gencives plus saines en à peine 2 semaines.

Spécificités Techniques

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  1. Comparé à une brosse à dents manuelle