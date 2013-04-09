ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’un produit unique
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’un produit unique
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de produit alternative

Arrêté

Philips Sonicare EssenceBrosse à dents sonique rechargeable

HX5751

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Élimination plus efficace de la plaque

L'action de nettoyage dynamique unique de Sonicare permet un brossage en douceur mais efficace entre les dents et sur les gencives.

Voir tous les avantages

Élimination plus efficace de la plaque

  • 1 mode

  • 1 tête de brosse

  • 1 étui de voyage rigide

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

Grâce au mouvement de nettoyage dynamique Philips Sonicare, le fluide est poussé entre les dents

La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

Tête de brosse courbée pour un meilleur accès aux dents du fond

L'inclinaison unique de la tête de brosse permet d'atteindre plus facilement les dents du fond afin d'éliminer la plaque dentaire dans ces zones difficiles d'accès.

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

Les tests cliniques ont montré que l'utilisation de cette brosse à dents est douce pour les gencives.

La brosse à dents électrique douce Philips Sonicare est adaptée aux appareils dentaires (les têtes de brosse s'usent plus vite sur les appareils dentaires). Elle peut également être utilisée en toute sécurité sur les restaurations dentaires (plombages, couronnes, facettes) et les poches parodontales.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Kauf!

Bin völlig zufrieden mit dem Produkt und frage mich warum ich noch so lange mit der Handzahnbürste geputzt habe. Die Zähne werden super sauber und besonders die Massagefunktion tut dem Zahnfleisch sehr gut.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

26/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

very different to electric tooth brush.

my wife will not go back to other systems now. Her dentist was most impressed at the check up.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essence HX5751 Sonic electric toothbrush

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.