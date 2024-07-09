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Comment fonctionnent les indications du capteur de pression sur ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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