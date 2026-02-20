ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
  • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

1100 SeriesBrosse à dents électrique

HX3641/02

HX364W3

4.4
| (365) Avis | 90% recommandent ce produit
Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.
La technologie Philips Sonicare associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace* qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

  • Technologie Philips Sonicare

  • QuadPacer et SmarTimer

  • Design ergonomique ultracompact

  • Autonomie de 14 jours

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*

Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie Sonicare avancée élimine la plaque dentaire jusqu’à 3 fois plus efficacement* qu’une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire sur vos dents et le long des gencives, tout en protégeant celles-ci.

Utilisation sûre et douce

Utilisation sûre et douce

La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

365

Avis

90%

recommandent ce produit

20/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

BON PRODUIT

BONNE QUALITE, PRATIQUE, ELLE BROSSE VRAIMENT BIEN LES DENTS. ET PRIX CORRECT.

Pour

BEAUCOUP

Contre

AUCUN

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1100 Series HX3641/02 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 1100 Series HX3641/02 Brosse à dents électrique

24/05/2025

France

France

Acheteur vérifié

Très bonne brosse à dents, la qualité prix est top La batterie tiens bien, environ quinze jours. La brosse est douce et n abîmé pas les gencives

Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/13 Brosse à dents électrique

Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/13 Brosse à dents électrique

06/04/2025

France

France

Acheteur vérifié

Philips sonycare 2100

Brossage efficace et moins agressif qu'avec une rotative. La batterie tient bien ses deux semaines après une charge complète

Pour

Pas de saignement de gencive

Contre

Moins agressive donc un peu moins efficace qu'une rotative, mais pour moi qui ai une gencive fragile c'est mieux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/12 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 2100 Series HX3651/12 Brosse à dents électrique

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. par rapport à une brosse à dents manuelle pour des dents et des gencives plus saines

  2. Les résultats individuels sont sujets à variations

  3. Données sur fichier

  4. Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard