Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Power Flosser
Toutes les séries
Philips Sonicare Compact Flosser 1000 Jet dentaire
Nouveau
Assistance
HX3333/24
Disponible à partir
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (1)
Quelles sont les différences entre les canules du Power Flosser sans fil ?
Compact Flosser 1000Câble de charge USB-A
Philips SonicareCâble de charge USB-A
Philips SonicareAdaptateur secteur USB-A
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider