ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
  • Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes

Nouveau

Philips Sonicare Compact Flosser 1000Jet dentaire

HX3333/24

Disponible à partir

Bleu clair
Bleu clair
Violet clair
Violet clair
Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes
Intégrez facilement l'utilisation du jet dentaire à votre routine quotidienne grâce au Compact Flosser 1000 Philips Sonicare. En 60 secondes, il élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire* entre les dents et le long de la gencive. Son design pliable en fait l'allié idéal de vos déplacements.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones nettoyées*

Un nettoyage interdentaire facile en seulement 60 secondes

  • Design compact et portable

  • Élimine délicatement jusqu'à 99,9 % de la plaque dans les zones traitées*

  • Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec du fil dentaire*

  • 3 modes de nettoyage

  • Autonomie de 21 jours***

Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Élimination efficace et en douceur de la plaque dentaire

Le Compact Flosser 1000 Philips Sonicare offre un soin doux et efficace et reste prêt à l'emploi où que vous soyez. Le jet dentaire élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire entre vos dents et le long de vos gencives en seulement 60 secondes*.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec du fil dentaire**

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec du fil dentaire**

Le Compact Flosser 1000 Philips Sonicare est jusqu'à 100 % plus efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives en seulement 4 semaines**.

Design compact et portable

Design compact et portable

Le jet dentaire est compact et conçu pour vous accompagner partout. Son réservoir d'eau pliable de 200 ml se glisse sur le manche lorsqu'il est vide : facile à ranger à la maison ou à transporter dans un sac lors de vos déplacements.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Consignes de tri (InfoTri)

Produits d’hygiène bucco‐dentaire

Télécharger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Dans une étude in vitro, les résultats réels peuvent varier

  2. au bout de 4 semaines, par rapport au fil dentaire traditionnel, avec la canule Standard

  3. pour 1 séance de nettoyage interdentaire par jour pendant 1 minute