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    • Un nettoyage impeccable sans effort Un nettoyage impeccable sans effort Un nettoyage impeccable sans effort

      Philips Sonicare F3 Quad Stream nozzle Canule de jet dentaire

      HX3062/00

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Un nettoyage impeccable sans effort

      Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.

      Voir tous les avantages

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      Ce produit
      F3 Quad Stream nozzle
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      F3 Quad Stream nozzle

      Canule de jet dentaire

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      Un nettoyage impeccable sans effort

      Pour une couverture maximale et un nettoyage optimal

      • 2 canules
      Canule Quad Stream pour une couverture maximale

      Canule Quad Stream pour une couverture maximale

      Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.

      Un nettoyage toujours efficace

      Un nettoyage toujours efficace

      Pour un nettoyage entièrement efficace, les canules Philips Sonicare doivent être remplacées tous les six mois.

      Jusqu'à 180 % plus efficace, pour des gencives plus saines *1

      Le Philips Power Flosser est jusqu'à 180 % plus efficace que le fil dentaire pour nettoyer les espaces interdentaires, pour des gencives plus saines. *1

      Spécificités Techniques

      • Compatibilité

        Compatible avec
        n'importe quel appareil Philips Sonicare Power Flosser

      • Facile d'utilisation

        Fixation de la canule
        Se clipse et se déclipse facilement
        Remplacement de la canule
        • Tous les 6 mois
        • pour une bonne hygiène

      • Accessoires inclus

        Canule F3 Quad Stream
        2

      Contenu de l'emballage

      Autres articles dans la boîte

      • Canule Quad Stream

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      • 1 Avec mode Clean, canule Quad Stream, force 8. Recherches effectuées par Philips.

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits d’hygiène bucco‐dentaire (116.0KB)
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