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- Canule Quad Stream
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HX3062/00
Un nettoyage impeccable sans effort
Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.Voir tous les avantages
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Canule de jet dentaire
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Pour une couverture maximale et un nettoyage impeccable, utilisez la canule Quad Stream. Elle concentre l'eau en quatre larges jets qu'elle envoie entre les dents et le long des gencives. Le guide en caoutchouc souple respecte les gencives et chaque canule se clipse et se déclipse en toute simplicité.
Pour un nettoyage entièrement efficace, les canules Philips Sonicare doivent être remplacées tous les six mois.
Le Philips Power Flosser est jusqu'à 180 % plus efficace que le fil dentaire pour nettoyer les espaces interdentaires, pour des gencives plus saines. *1
Compatibilité
Facile d'utilisation
Accessoires inclus
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