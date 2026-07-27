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Série 2000 HumidificateurPhilips - Humidificateur d'air jusqu’à 31 m², Blanc

HU2510/10

2 Récompenses

Humidification hygiénique
L'humidificateur d'air Philips de la Série 2000 offre un débit allant jusqu'à 190 ml/h, humidifiant jusqu'à 31 m². La technologie NanoCloud ne laisse pas de poussière blanche ni de taches humides. Les capteurs intelligents de l'humidificateur et la répartition homogène de l'air assurent un taux d'humidité idéal. Conçu pour une utilisation en journée comme en pleine nuit, cet humidificateur silencieux fonctionne à 32 dB(A) en mode veille.
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Humidification hygiénique

  • Jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1)

  • Technologie NanoCloud

  • Réservoir d'eau de 2 l

  • Efficace dans les pièces jusqu'à 31 m²

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

Jusqu'à 99 % de bactéries en moins grâce à la technologie NanoCloud (1)

La technologie unique NanoCloud utilise l'évaporation naturelle pour émettre de la vapeur d'eau pure. La brume ultra-fine NanoCloud est invisible à l'œil nu et il est extrêmement difficile pour les bactéries et les résidus de s'y fixer. Ainsi, elle humidifie l'air en libérant jusqu'à 99 % de bactéries en moins que les humidificateurs à ultrasons standard. (1)

Pas de poussière blanche ni de gouttes d'eau (2)

Pas de poussière blanche ni de gouttes d'eau (2)

La brume invisible NanoCloud ne libère pas de poussière blanche et ne laisse pas de gouttes d'eau dans votre pièce (2). Les grosses gouttelettes émises par les humidificateurs à ultrasons peuvent rendre l'environnement humide et transporter des minéraux qui laissent des résidus blancs sur les surfaces environnantes. Les particules NanoCloud sont trop fines pour transporter des minéraux, ce qui empêche efficacement la formation de résidus et de taches.

Sûre, efficace et entièrement naturelle (3)

Sûre, efficace et entièrement naturelle (3)

La technologie NanoCloud utilise l'évaporation naturelle, largement reconnue comme une méthode d'humidification hygiénique sûre et efficace. Elle n'utilise pas d'ions, de produits chimiques ou d'ozone (3) et elle ne chauffe pas d'eau. Il n'y a donc aucun risque de brûlure.

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Mentions légales

  1. (1) Par rapport aux humidificateurs à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant

  2. (2) Le dépôt de minéraux sur les meubles a été testé par un laboratoire tiers pendant une période de 3 heures selon la norme DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Testé selon la norme GB 21551.3-2010 dans un laboratoire tiers. L'ozone, les COV, les PM10 et l'intensité des UV sont inférieurs à la limite.

  4. (4) Testé selon la norme GB/T 23332-2018 dans un laboratoire tiers avec une température initiale de 23°±2 ℃ et une humidité relative de 30°± 5 %.

  5. (5) Calcul basé sur un réservoir d'eau de 2 l avec un taux d'humidification de 190 ml/h.