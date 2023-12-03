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Comment paramétrer mon routeur réseau ?
Comment connecter mon lecteur Philips à mon réseau domestique ?
Quelle est la vitesse d'une connexion Ethernet ?
Les lunettes 3D peuvent-elles être utilisées par des personnes portant des lunettes ?
Puis-je utiliser la fonctionnalité Parcourir le PC (DLNA) sur mon lecteur pour regarder des fichiers vidéo haute définition stockés sur mon PC ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D Philips avec une autre marque de téléviseur ?
Puis-je lire des disques Blu-Ray normaux sur mon lecteur Philips 3D ?
Mon lecteur Philips prend-il en charge la 3D ?
Puis-je utiliser mon lecteur Blu-ray 3D avec mon téléviseur actuel non 3D ?
Quels serveurs multimédias fonctionnent avec mon lecteur Philips ?
Pourquoi est-il impossible de reprendre la lecture de mon disque BD Java ?
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Le lecteur Blu-ray Philips inclut-il la conversion 2D-3D ?
Impossible de changer la langue des sous-titres avec la télécommande
La fonction de recherche ne fonctionne pas en connexion DNLA
Qu'est-ce que la fonctionnalité BD Live ?
Impossible de diffuser des vidéos sur mon lecteur Philips en DNLA
Quelle est la capacité de carte SD nécessaire pour la vidéo à la demande (VOD) ?
Comment exécuter la mise à jour logicielle de mon appareil Philips via USB ?
Comment améliorer la diffusion en streaming DLNA ?
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Comment puis-je accéder à la barre d'adresses lorsque avec la fonction Net TV ?
Les sous-titres de mon DivX ne s’affichent pas sur mon Home Cinema Philips
Absence de vidéo quand mon iPod est connecté à ma station d’accueil Philips
Le message UPG MCU s’affiche sur mon Home Cinema Philips
La touche des sous-titres de la télécommande de mon lecteur ne fonctionne pas
J'ai oublié le mot de passe de mon appareil Philips
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