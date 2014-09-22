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Arrêté
HTS5593/12
Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes
Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTS5593. Ses enceintes avec double haut-parleur de graves offrent un son Surround puissant de 1 000 W et une image immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.
Double Bass
Blu-ray 3D
Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.
Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.
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3.8
sur 5
12
Avis
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
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Cet avis concerne le produit HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
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Cet avis concerne le produit HTS5593 5.1 Home Entertainment-System