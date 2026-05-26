Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Tondeuses corps
Toutes les séries
Head Shaver Pro 5000 Series Rasoir Essential avec lames ComfortCut
Assistance
HS5980/15
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Déclaration de conformité britannique - English (US)
Manuel d’utilisation
Tout (25)
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je utiliser le Philips Head Pro quel que soit mon type de cheveux et mon origine ethnique ?
Puis-je utiliser mon Philips Head Pro sous la douche ?
Dois-je me raser dans le sens ou dans le sens inverse de la pousse avec mon Philips Head Pro ?
Comment activer le système de verrouillage de mon Philips Head Pro ?
Nouveau
Head Shaver Pro SeriesAnneau de verrouillage pour tête de rasage
Capot de protection
Head Shaver Pro 5000 SeriesSupport
HS740 Blade RefillTêtes de rasage électrique de rechange
Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
Adaptateur mural USB HQ87
Mon nouveau Philips Head Pro ne s'allume pas
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Ma tondeuse Philips ne fonctionne pas
La coupe de ma tondeuse Philips est inégale
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider