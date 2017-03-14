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HRK00XM
Une meilleure visibilité pour une conduite plus sécuritaire
Comparée aux autres trousses nécessitant des outils électriques, notre technologie avancée fournit d’excellents résultats avec un minimum d’efforts et est simple à utiliser. En quatre étapes faciles, les consommateurs peuvent obtenir des résultats de qualité professionnelle sans avoir recours à des outils électriques.
Avec une protection UV
Cette trousse contient tout le nécessaire pour nettoyer deux phares de voiture : 1 contenant de produit de prétraitement à base d’eau de 29,5 ml, 1 contenant de produit de nettoyage/polissage de 29,5 ml, 1 contenant de produit de lustrage de 29,5 ml, 1 feuille de papier de verre de type 600 (grossier), 1 feuille de papier de verre de type 1 500 (moyen), 1 feuille de papier de verre de type 2 000 (fin), 10 feuilles d’essuie-tout, 1 paire de gants (taille unique).
3.5
sur 5
11
Avis
Alain9559
14/03/2017
France
Facile d utilisation
Papier petit à poncer manque une notice en français serait bien. heureusement les dessins explique j ai fait un optique sur clio 2 30 minutes il me reste encore du produit pour l âutre optique, très bon produit je le recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Restoration Kit HRK00XM Trousse de restauration de phare
Oui, je recommande ce produit
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Tokui
20/11/2016
Italia
Ottimo
Primo faro molto buono, secondo come nuovo. Bisogna darsi da fare con olio di gomito, sul secondo ho lavorato di più. Vediamo la durata alla lunga, ma per ora molto soddisfatto. Con un po' d'attenzione avanza anche del prodotto per una seconda lucidatura
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Oui, je recommande ce produit
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Blanky
01/08/2016
Italia
Ottimo Fa il Suo
utilizato per pulire i fari di una clio , il risultato e stato meglio di quanto mi aspettavo , a confronto con altri prdotti che ho utilizzato questo e risultato meglio , consiglio di utilizzare un trapano ( e bisogna acquistare la carta abrasiva 1500 pezzi piu grossi quella che c'è non basta ed e scomoda ) , non e cosi semplice di come la fanno , ci vuole piu tempo , almeno 1 h , ma il risultato e garantito .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Restoration Kit HRK00XM Kit di ripristino dei fari
Oui, je recommande ce produit
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