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HR2512/00
Petit par la taille, grand par la puissance
Préparez facilement des smoothies et des sauces avec le mini blender mixeur série 3000 de Philips. La technologie ProBlend du blender associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux. La vitesse 1 du blender smoothie est idéale pour les fruits tendres et juteux, et la vitesse 2 permet de mixer les fruits plus durs avec des glaçons. Les pièces sont faciles à nettoyer, compatibles lave-vaisselle et sont suffisamment compactes pour être rangées dans un placard.
Moteur robuste
Design compact pour un rangement facile
Nettoyage rapide
La technologie ProBlend associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux.
Le moteur ProBlend fait circuler tous les ingrédients de manière homogène pour mieux les mixer. Préparez des smoothies et bien d'autres recettes grâce au moteur robuste.
Les lames affûtées ProBlend coupent les aliments très finement pour préparer des boissons et des sauces lisses.
Notation globale