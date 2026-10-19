Petit par la taille, grand par la puissance

Préparez facilement des smoothies et des sauces avec le mini blender mixeur série 3000 de Philips. La technologie ProBlend du blender associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux. La vitesse 1 du blender smoothie est idéale pour les fruits tendres et juteux, et la vitesse 2 permet de mixer les fruits plus durs avec des glaçons. Les pièces sont faciles à nettoyer, compatibles lave-vaisselle et sont suffisamment compactes pour être rangées dans un placard.