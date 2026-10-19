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Série 3000 Mini Blender mixeurPhilips - Blender blanc + 2 accessoires, 350W

HR2512/00

Petit par la taille, grand par la puissance

Préparez facilement des smoothies et des sauces avec le mini blender mixeur série 3000 de Philips. La technologie ProBlend du blender associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux. La vitesse 1 du blender smoothie est idéale pour les fruits tendres et juteux, et la vitesse 2 permet de mixer les fruits plus durs avec des glaçons. Les pièces sont faciles à nettoyer, compatibles lave-vaisselle et sont suffisamment compactes pour être rangées dans un placard.

Voir tous les avantages

Préparez des smoothies onctueux et des sauces savoureuses

Petit par la taille, grand par la puissance

  • Moteur robuste

  • Design compact pour un rangement facile

  • Nettoyage rapide

Technologie ProBlend pour des mixages lisses

Technologie ProBlend pour des mixages lisses

La technologie ProBlend associe un moteur robuste, des lames affûtées et un bol rainuré pour des résultats parfaitement lisses et homogènes, sans grumeaux.

Moteur robuste pour préparer des smoothies et plus encore

Moteur robuste pour préparer des smoothies et plus encore

Le moteur ProBlend fait circuler tous les ingrédients de manière homogène pour mieux les mixer. Préparez des smoothies et bien d'autres recettes grâce au moteur robuste.

Des lames affûtées pour un mixage lisse

Des lames affûtées pour un mixage lisse

Les lames affûtées ProBlend coupent les aliments très finement pour préparer des boissons et des sauces lisses.

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