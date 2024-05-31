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Arrêté

SmartTouch-XLRasoir électrique

HQ9160

4.2
| (15) Avis | 93% recommandent ce produit
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Pour les hommes les plus exigeants, SmartTouch-XL combine des têtes de rasage Speed-XL avec le système unique de suivi des contours du visage SmartTouch pour un rasage de près en toute rapidité et avec moins d'irritations.
Voir tous les avantages
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Rasage de très près, même dans les zones difficiles d'accès

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Système de suivi des contours du visage SmartTouch : pour un rasage rapide et efficace

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Permet de garder les trois têtes de rasage en contact permanent avec votre peau pour un rasage rapide et efficace.

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Contrôle du confort personnel adapté à votre type de peau

Contrôle du confort personnel adapté à votre type de peau

Le contrôle du confort personnel adapte le rasoir à votre type de peau. Sélectionnez le mode « Normal » pour un rasage rapide et confortable de très près ou optez pour le mode « Sensible » pour un rasage de très près garantissant un confort maximum pour la peau.

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4.2

sur 5

15

Avis

93%

recommandent ce produit

2

31/05/2024

France

France

Le 4x4 du rasoir

Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.

Pour

Tous

Contre

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

27/10/2018

France

France

Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

08/01/2015

France

France

Parfait pour le rasage, solide et durable

La batterie est encore parfaitement opérationnelle. La douceur et la qualité du rasage est très bonne. Seule le support des tête est devenu inopérant, un des éléments se détache

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 