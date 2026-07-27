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Arrêté
HQ9090
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Amènent les lames aiguisées du rasoir au plus près de votre visage pour un rasage d'une qualité exceptionnelle.
Notation globale
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.