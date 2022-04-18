Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
7000 Series Rasoir électrique
Arrêté
Assistance
HQ7360
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Tout (1)
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Electricshaver7000, S000Système de fixation pour tête de rasage
ShaversBrosse nettoyante
SH50Têtes de rasage de rechange
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider