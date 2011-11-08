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Arrêté
Rasage précis tout en confort
Vous pouvez rincer ce rasoir entièrement lavable sous le robinet après chaque utilisation. Vous pouvez compter sur un rasage agréable et précis chaque jour.
Système de coupe de précision
Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
4.0
sur 5
101
Avis
86%
recommandent ce produit
duchmoll85
08/11/2011
France
bien en main
facilité de nettoyage charge rapide bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique
ARBAOUI
08/11/2011
France
bien en main
facilité de nettoyage charge rapide bonne prise en main
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Rominet
17/10/2011
France
Simple d'emploi et très pratique
Dans la tradition des rasoirs Philips; forme ,têtes flottantes, tondeuse;le tout sur accus.En plus nettoyage sous l'eau!!! Que demander de plus pour un usage parfait pour un prix si abordable. Enfin idéal en toutes occasions même en plein air .Bravo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7320/17 Rasoir électrique