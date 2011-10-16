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Arrêté

7000 SeriesRasoir électrique

HQ7310

4.2
| (45) Avis | 84% recommandent ce produit
Douceur et précision
Entièrement lavable, ce rasoir peut être rincé sous l'eau après chaque utilisation pour un rasage précis et confortable au quotidien.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Rasoir lavable

Rasoir lavable

Étanche, ce rasoir peut facilement être rincé sous l'eau du robinet.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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4.2

sur 5

45

Avis

84%

recommandent ce produit

16/10/2011

France

France

bon produit pour le prix

bon rasoir pour tous les jours et facilité de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

produit impeccable

ce produit vient en remplacement d'un vieux philips que j'avais depuis une vingtaine d'années: j'apprécie beaucoup son efficacité de rasage (barbe assez dure et étendue), sa grande facilité de nettoyage et lavage, son autonomie électrique (appréciable particulièrement en déplacement où l'on ne trouve pas toujours une prise électrique à proximité d'une glace, bref un très bon produit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7310 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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12/03/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΤΕΛΕΙΟ

ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ. ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΕΥΜΑ. ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Η ΕΔΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΥΤΟ.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 