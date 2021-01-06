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  • Rasage précis tout en confort
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Arrêté

7000 SeriesRasoir électrique

HQ7300

4.1

| (63) Avis | 81% recommandent ce produit

Rasage précis tout en confort

Vous pouvez rincer ce rasoir entièrement lavable sous le robinet après chaque utilisation. Vous pouvez compter sur un rasage agréable et précis chaque jour.

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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

  • Rasoir lavable

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

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4.1

sur 5

63

Avis

81%

recommandent ce produit

06/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

bon rasoir

Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Date of Use 2020-01-06

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Date of Use 2020-01-06

16/07/2012

France

France

très bon produit

Il est très simple d'utilisation, facile a nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

23/10/2011

France

France

Ce produit possède déjà de bonnes performances.

Ce rasoir est mon tout premier et je l'ai acheté hier. Après l'avoir utilisé pour la première fois ce matin (c'était ma première fois avec un rasoir électrique sans me couper), j'en conclus que c'est un appareil répondant à mes attentes (un de mes proches en avait un semblable) et il est vrai que c'est un régal de s'en servir car il est très confortable et est très silencieux par rapport à un rasoir électrique conventionnel. Toutefois, ce qui me déçois un peu, c'est la fragilité de l'engin car il est par mégarde tombé du meuble ou je l'entrepose habituellement. Le résultat est qu'une des têtes est mal mise (je ne l'ai pas testé ensuite mais j'espère que cela ne perturbera pas le fonctionnement du rasoir. Enfin, je recommande ce rasoir pour tous ceux qui ont assez de se couper avec des rasoirs manuels.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 