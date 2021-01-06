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Arrêté
Rasage précis tout en confort
Vous pouvez rincer ce rasoir entièrement lavable sous le robinet après chaque utilisation. Vous pouvez compter sur un rasage agréable et précis chaque jour.
Rasoir lavable
Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
4.1
sur 5
63
Avis
81%
recommandent ce produit
corinne D.
06/01/2021
France
Acheteur vérifié
bon rasoir
Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Date of Use 2020-01-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Date of Use 2020-01-06
lardenas81
16/07/2012
France
très bon produit
Il est très simple d'utilisation, facile a nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Miaou29
23/10/2011
France
Ce produit possède déjà de bonnes performances.
Ce rasoir est mon tout premier et je l'ai acheté hier. Après l'avoir utilisé pour la première fois ce matin (c'était ma première fois avec un rasoir électrique sans me couper), j'en conclus que c'est un appareil répondant à mes attentes (un de mes proches en avait un semblable) et il est vrai que c'est un régal de s'en servir car il est très confortable et est très silencieux par rapport à un rasoir électrique conventionnel. Toutefois, ce qui me déçois un peu, c'est la fragilité de l'engin car il est par mégarde tombé du meuble ou je l'entrepose habituellement. Le résultat est qu'une des têtes est mal mise (je ne l'ai pas testé ensuite mais j'espère que cela ne perturbera pas le fonctionnement du rasoir. Enfin, je recommande ce rasoir pour tous ceux qui ont assez de se couper avec des rasoirs manuels.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.