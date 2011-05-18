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  • Un rasage de près durable
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Arrêté

têtes de rasage

HQ55

5
| (3) Avis | 100% recommandent ce produit
Un rasage de près durable
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, remplacez vos têtes de rasage tous les 2 ans.
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Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • Lift & Cut

  • 1 tête

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à double lame : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et d'une précision exceptionnelle.

15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis

15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis

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5.0

sur 5

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ55/40 shaving heads

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12/03/2011

Deutschland

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Cet avis concerne le produit HQ55/40 Scherköpfe

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04/10/2010

United Kingdom

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