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têtes de rasage

HQ2/11

Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats
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Pour un rasage net et précis

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  • Lift & Cut

  • 3 têtes

Technologie de rasage Super Lift & Cut à double lame

Le système à lame permet de redresser les poils pour un rasage de près encore plus confortable.

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