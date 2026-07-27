Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Accessoires et pièces de rechange
Toutes les séries
têtes de rasage
Arrêté
HQ2/11
Lift & Cut
3 têtes
Le système à lame permet de redresser les poils pour un rasage de près encore plus confortable.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Accéder à Pièces détachées et accessoires
ShaversBrosse nettoyante
Notation globale
Soyez le premier à donner votre avis sur cet article
Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment ! Qu'est-ce que cela signifie ?