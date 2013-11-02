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Arrêté

têtes de rasage

HQ167/50

4.3

| (14) Avis | 92% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.

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Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les ans

Un rasage de près durable

  • Lift & Cut

  • 3 têtes

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Utilisation sous l'eau

Utilisation sous l'eau

Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et bénéficier de la sensation de fraîcheur apportée par un rasage à l'eau.

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4.3

sur 5

14

Avis

92%

recommandent ce produit

1

02/11/2013

Nederland

Nederland

Zeer goed

Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ167/50 scheerhoofden

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02/11/2013

Nederland

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03/01/2012

Nederland

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scheerkop

Betreft een origineel onderdeel doet wat hij moet doen " weer glad scheren"

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