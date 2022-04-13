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Puis-je utiliser mon boucleur Philips sur cheveux courts ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
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Comment utiliser mon boucleur automatique Philips ?
Mon boucleur Philips ne boucle pas assez mes cheveux
Mes cheveux sont coincés dans le boucleur Philips
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