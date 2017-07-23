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Arrêté
Corps chauffant en céramique/titane
Moteur Brushless
3 températures et 3 réglages de durée
Résultats dignes d'un salon de coiffure
Le boucleur automatique Philips ProCare enroule les mèches de cheveux autour du corps chauffant, puis libère une boucle parfaite, pour un résultat impeccable à chaque fois.
Corps chauffant professionnel en céramique/titane pour des cheveux lisses et brillants. Le revêtement en céramique/titane du corps chauffant associe une excellente transmission de la chaleur à une surface ultra-lisse, pour créer des boucles parfaites.
Le moteur Brushless professionnel résistant crée différents sens de boucles. Il permet de réaliser des boucles parfaitement régulières vers la gauche ou vers la droite, pour un style totalement symétrique. Vous pouvez également utiliser la fonction alternée pour varier les sens afin de créer un style complètement naturel.
4.5
sur 5
153
Avis
95%
recommandent ce produit
Pitchounne70
23/07/2017
France
ProCare Auto Curler
Tres satisfaisant Facile d utilisation Adapté tous type de cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
lauram10
20/04/2016
France
Partie de promotion
boucleur a adopté
Pour quelqu'un qui est un peu maladroit cet appareil est fait pour vous. J'avais déjà acheté un boucleur automatique d'une marque différente et je m'en étais séparé car je le trouvais lourd et pas facile à manier. Ce boucleur est tout simplement le contraire il a tout compris, il est léger, facile pour la prise en main et facile à utiliser et les boucles sont parfaites et bien définies si vous avez toujours rêvé d'avoir de jolies boucles mais découragé car pas habile de vos mains le procare de philips fait tout pour vous juste à insérer la mèche et appuyer sur le bouton!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
Lou57
18/04/2016
France
Partie de promotion
Ce produit est une merveille
Il est très simple d'utilisation , le temps de chauffe est très rapide , facile en main il vous fera des très belles boucles . Avec son option qui permet de tourner la boucle cela donne à vos cheveux plus de mouvement et de liberté. J'aime le procare auto culer boucleur , mes boucles restent beaucoup plus lontemps . Bon Rapport qualité prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProCare Auto Curler HPS940/00 Boucleur automatique