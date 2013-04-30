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Arrêté

Brosse multi-styles

HP8698/00

4

| (4) Avis

Une créativité immédiate, un soin constant

La brosse multi-styles vous permet de créer un nouveau style pour chaque occasion tout en préservant vos cheveux.

Voir tous les avantages

Une créativité immédiate, un soin constant

  • 6 accessoires

  • Température de 190 °C

  • Revêtement en céramique

  • Arrêt automatique

Boucleur 16 mm et accessoire brosse, plaques de lissage et gaufrage, 2 pinces

Boucleur 16 mm et accessoire brosse, plaques de lissage et gaufrage, 2 pinces

La brosse multi-styles Philips est fournie avec les accessoires suivants : boucleur 16 mm pour anglaises, brosse enfilable adaptée au boucleur 16 mm pour créer plus de volume, plaques 2 en 1 convertibles pour lisser et gaufrer vos cheveux, deux pinces à cheveux pour faciliter le coiffage.

Revêtement en céramique sur chaque accessoire soumis à la chaleur

Revêtement en céramique sur chaque accessoire soumis à la chaleur

Revêtement en céramique pour mieux protéger vos cheveux.

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables

Température de coiffage de 190 °C pour des résultats durables et des cheveux protégés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

4

Avis

3
1

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ich bin durchwegs begeistert!

Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8698/00 Multi-Styler

Oui, je recommande ce produit

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!

Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.

Oui, je recommande ce produit

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15/05/2015

France

France

Bien, je recommande.

Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8698/00 Brosse multi-styles

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